Il sole nero dei Lumi Sade filosofo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nato a Parigi il 2 giugno del 1740 (segno dei Gemelli), in uno dei più importanti palazzi di Parigi, la residenza dei principi Borbone-Condé,gioca fino ai quattro anni con il principino Luigi Giuseppe. La madre è nipote del cardinale Richelieu. Nell’albero genealogico paterno, invece, troviamo quella Laura lodata da Petrarca. Si deve probabilmente allo zio paterno, Jacques-François-Paul-Alphonse, l’interesse diper la filosofia. Abate per convenienza, libertino incallito, lo zio era un uomo di grande cultura. Amico di Voltaire.frequenterà a Parigi lo stesso liceo dell’autore di Zadig, assistendo e subendo punizioni corporali. Nei collegi dei gesuiti era la normalità, ricorda Marco Menin nelle prime pagine del suo magnifico libro, che si apre con una succinta biografia di. Giusto per chiarire e ...