Hamas esulta per la rottura della Colombia con Israele

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato per la prima volta una risoluzione che chiede un "cessate il fuoco immediato" a Gaza per il mese sacro musulmano del Ramadan

Per la prima volta dall'inizio del conflitto a Gaza, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha approvato una risoluzione che chiede «l'immediato cessate il fuoco durante il Ramadan». Il testo è stato approvato grazie al fatto che gli Stati Uniti si sono astenuti e non hanno posto il veto come in ...

