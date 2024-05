TS – Juve - vuoi Gudmundsson? L’asta del Geno - frenata Int -r, prepotenza Premier

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 2 maggio 2024) 2024-05-01 22:50:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Con la salvezza ormai aritmeticamente in tasca, ila si lancia già nel progettare la nuova stagione di Serie A e dichiara ufficialmente apertaper. Una notizia comunque, per lantus: non che la cedibilità dell’islandese sia di per sé una sorpresa, ma da questo momento si può cominciare a fare sul serio e il club, attraverso le parole del presidente Zangrillo in radio, lascia aperta ogni possibilità, per l’estero come per la Serie A. E se si parla di Italia, lantus è la candidata principale, se non altro perché l’Inter ha in attacco tutti gli slot pieni (via Sanchez, arriva Taremi e in più può tornare dal Marsiglia pure Correa) e ha pure il problema a operare sul mercato italiano ...