La Conference per chiudere bene un ciclo | Vincenzo Italiano e la Fiorentina all’esame Club Brugge

(Di giovedì 2 maggio 2024) Del futuronon vuole parlare. “Non può essere un argomento per me. Sono alla vigilia di una partita troppo importante a cui tutti teniamo. Esiste il Bruges, il resto sono solo chiacchiere”, ha detto il tecnico dellain conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata diLeague contro la squadra belga. La formazione viola ha bisogno di un salto di qualità. Non solo rispetto alla versione discontinua vista in campionato nel 2024, ma anche a quella del giovedì. Le vittorie su Maccabi Haifa e Viktoria Plzen sono state meritate, ma fin troppo sudate per la differenza tecnica esistente tra le squadre. A fine stagione probabilmente le strade disi separeranno, ma prima il tecnico vuole regalarsi la terza finale e il primo ...