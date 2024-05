Concerto primo maggio - Massini | Se dici antifascista ti identifica la digos

(Di mercoledì 1 maggio 2024) (Adnkronos) – “Ogni volta che qualcuno muore sul lavoro è una catastrofe, è uno sfascio, un massacro. Io, allora, oggi sono ‘antisfascista’ perché se oggitila”. Così Stefanodurante la sua performance insieme a Paolo Jannacci sul palco deldeldi Roma. “Chi muore sul lavoro muore più volte: la prima volta quando vieni stritolato e bruciato dalle fiamme, la seconda quando ti dicono che la colpa era la tua, la terza quando non frega un cazzo a nessuno e la quarta quando saprai di essere morto invano e da uomo diventi fotografia”, afferma lo scrittore che grida: “Mai più”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

