Sonia Bruganelli e Dario Maltese si odiano? La verità

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’isola dei Famosi è iniziata solamente da qualche settimana, ma già promette grandi scintille tra i protagonisti di questa nuova edizione. Non stiamo parlando dei naufraghi, bensì degli opinionisti, che ogni volta riescono ad essere taglienti, ma tra cui forse non scorre buon sangue. Ecco cosa sappiamo. Non si parla d’altro in rete che degli scontri che ci sono stati traa L’Isola dei Famosi. Stando, infatti, a quanto si apprende, tra i due opinionisti non sembra scorrere buon sangue, ma da qui a passare all’odio vero e proprio ci sono nette differenze. Ad esprimersi sulla questione sarebbe stata proprio l’ex moglie di Paolo Bonolis, spiegando come stanno le cose tra i due colleghi., ...