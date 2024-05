Odio Gershwin

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 2 maggio 2024) Dopo averci regalato, due anni fa, una deliziosa opera narrativa dal titolo Swinging Stravinsky, Biagio Bagini si cimenta con un romanzo biografico volto a celebrare il centenario della Rapsodia in Blu, il celebre pezzo per pianoforte e orchestra composto da George. Certo, va subito osservato come l’autore intenda delineare un quadro d’insieme relativo alla scena musicale – tanto europea quanto americana – degli anni Venti: ecco allora stagliarvisi le figure di Copland e Ravel, di Schoenberg, di Satie e dello stesso, tutti impegnati in una sfida avvincente. Ed è Parigi la città nella quale si muovono, nelle sue lunghe notti, alla ricerca di emozioni e suggestioni suscitate dal confronto con la grande letteratura europea, anche gli scrittori americani della cosiddetta “generazione perduta” – da John Dos Passos a Sherwood Anderson. ...