(Di giovedì 2 maggio 2024) (Adnkronos) –con lasul palco deldelal Circo Massimo. Il cantante, protagonista di una delle ultime esibizioni dello show, porta lasul palco durante l'esecuzione del brano Tristan Zarra. La performance è particolarmente 'vivace', spunta anche un quasi-Senza veli. "Che avete combinato?", chiosa BigMama, rivolgendosi all'artista. "Ti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, ...

concerto primo maggio, Cosmo con bandiera palestinese - (Adnkronos) – Cosmo con la bandiera palestinese sul palco del concerto del primo maggio al Circo Massimo. Il cantante, protagonista di una delle ultime esibizioni dello show, porta la bandiera sul pal ...

Leggi su (meridiananotizie)

concertone del Primo Maggio bagnato. Inizio con pioggia e problemi audio. La scaletta degl... - AGI - Un concertone, quello del 2024, caratterizzato dalla pioggia ma anche dalle performance di tanti artisti e dai messaggi letti sul palco incentrati sul lavoro, i problemi da risolvere e le necess ...

Leggi su (msn)

concerto PRIMO MAGGIO ROMA 2024/ Scaletta e diretta streaming: Morgan, discorso e duetto con Noemi - Il concerto del Primo Maggio 2024 a Roma procede a grandi passi ... petto in bella vista e coperto unicamente da una bandiera per la pace. La scena passa poi a BigMama per un profondo discorso sui ...

Leggi su (ilsussidiario)