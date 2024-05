Calendario Europei ginnastica artistica 2024 oggi | orari 2 maggio - t - streami -g, ordine di rotazi -ne, italiane in gara

(Di giovedì 2 maggio 2024)giovedì 2incominciano glidifemminile. Si alza il sipario a Rimini, la rassegna continentale torna in Italia a distanza di quindici anni dall’edizione di Milano. Ad aprire il programma saranno le qualificazioni seniores: si inizierà alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 20.00 circa. L’Italia è stata inserita nella quarta e ultima suddivisione, dunque scenderà in pedana alle ore 18.00. Le Fate sono tra le grandi favorite della vigilia e andranno a caccia del pass per la finale di domenica pomeriggio. Al termine del turno preliminare verranno assegnate anche le medaglie del concorso generale individuale. La squadra sarà composta da Alice D’Amato, Asia D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Angela Andreoli. Le gemelle D’Amato ed ...

