Primo round al Borussia Dortmund - Psg battuto 1-0

(Di giovedì 2 maggio 2024) Fullkrug decide l'andata della semifinale di Champions(GERMANIA) - Una vittoria che di certo non indirizza la sfida, ma che ai fini della qualificazione potrà fare la differenza. Finisce 1-0 il match trae Paris Saint-Germain, decisiva la rete neltempo messa a segn

Il tecnico del PSG Luis Enrique ha parlato così della semifinale d’andata persa a Dortmund di misura per 1-0 Luis Enrique , allenatore del PSG, ha commentato la sconfitta maturata nel corso della sfida contro il Borussia Dortmund di Champions League. PARTITA – «È il calcio, molte volte ... Leggi su (calcionews24)

Edin Terzic ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Borussia Dortmund-Paris Saint Germain 1-0, semifinale d’andata della Champions League 2023/2024. Vittoria importante per i gialloneri, che al ritorno al Parco dei Principi avranno a disposizione due risultati su tre per accedere alla finalissima. ... Leggi su (sportface)

Edin Terzic , tecnico del Borussia Dortmund , ha parlato dopo la vittoria nel match di andata della semifinale di Champions League, in cui i tedeschi... Leggi su (calciomercato)

borussia dortmund-PSG 1-0, Adeyemi sogna: “Questa è una notte speciale” - Un primo appuntamento che ha dato il suo esito, con il PSG che è uscito sconfitto contro il borussia dortmund di Terzic. Il club tedesco ha vinto e convinto per 1-0, grazie alla rete di Fullkrug. Un ...

Leggi su (footballnews24)

borussia dortmund-PSG 1-0, Hummels: “La finale è l’obiettivo” - borussia dortmund che vince il primo atto della doppia semifinale di Champions, battendo il PSG 1-0 e mettendosi in una posizione favorevole in vista del ...

Leggi su (footballnews24)

CHAMPIONS - borussia dortmund, Sancho: "Bella partita, ma non è ancora finita" - Jadon Sancho, attaccante del borussia dortmund, ha parlato a CBS Sports dopo la sfida contro il Paris Saint Germain, vinta per 1-0 dal club tedesco. "Apprezzo, ma non è finita. Dobbiamo giocare a Pari ...

Leggi su (napolimagazine)