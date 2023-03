Piano Casa, Trombetti (Pd), replica alle accuse di Giordano: “Ho chiesto il diritto di replica, no ad un uso distorto dell’informazione” (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Quanto avvenuto ieri durante la trasmissione ‘Fuori dal coro’ è sconcertante, de ho già richiesto una replica con adeguato spazio, come la legge sulla stampa prevede. Trovo sconcertante che si imbastisca una trasmissione televisiva mostrando una conversazione privata, ma aperta a molte parti sociali, tra cui sindacati, associazioni,movimenti e comitati, con brani manipolati ad arte e tratti fuori dal contesto per fare insinuazioni sull’operato altrui”. Così Yuri Trombetti, consigliere dem e presidente della commissione capitolina Politiche abitative, in merito alle pesanti accuse riferite al Piano Casa, che hanno ieri coinvolto anche all’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Tobia Zevi, nel corso del programma di Mario ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 marzo 2023) “Quanto avvenuto ieri durante la trasmissione ‘Fuori dal coro’ è sconcertante, de ho già riunacon adeguato spazio, come la legge sulla stampa prevede. Trovo sconcertante che si imbastisca una trasmissione televisiva mostrando una conversazione privata, ma aperta a molte parti sociali, tra cui sindacati, associazioni,movimenti e comitati, con brani manipolati ad arte e tratti fuori dal contesto per fare insinuazioni sull’operato altrui”. Così Yuri, consigliere dem e presidente della commissione capitolina Politiche abitative, in meritopesantiriferite al, che hanno ieri coinvolto anche all’assessore al Patrimonio ePolitiche Abitative Tobia Zevi, nel corso del programma di Mario ...

