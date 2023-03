Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansacalciosport : L'ex nazionale tedesco Ozil annuncia il ritiro. Campione del mondo 2014, ha vinto tanto al Real e all'Arsenal |… - glooit : L'ex nazionale tedesco Ozil annuncia il ritiro leggi su Gloo - Cucciolina96251 : RT @SimoneTogna: #Inter: #Lukaku è il nuovo vice capitano del Belgio. L'allenatore della nazionale Domenico Tedesco ha nominato Kevin De Br… -

Commenta per primo Mesut Ozil ha detto ufficialmente addio al mondo del calcio giocato. Uno dei talenti più importanti degli ultimi 20 anni,Campione del Mondo a Brasile 2014 e con nel palmaeres oltre una dozzina di titoli nazionali e non. Un giocatore con una visione unica, che ha sfiorato spesso e volentieri l'Italia in ...L'exMesut Ozil, campione del mondo nel 2014, ha deciso a 34 anni di lasciare il calcio professionistico. "Dopo un'attenta valutazione, annuncio la fine della mia carriera di calciatore - ......Calcio (FIGC) prevede una partnership per il biennio 2023 - 2024 che vedrà il marchioal ...e il calcio italiano è un rapporto ormai consolidato e portò particolarmente fortuna alla...

L'ex nazionale tedesco Ozil annuncia il ritiro Tiscali

Il tedesco di origini turche ha vinto un Mondiale con la sua nazionale ROMA (ITALPRESS) - Dopo una carriera durata 17 anni, Mesut Ozil ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Ad annunciarlo, ...