Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Kulusevski fra Juve e Tottenham: con l'addio di Conte può tornare a Torino?: Il terremoto che si sta abbattendo sul… -

... da cui a parziale conguaglio per la spesa di Dejan(35 milioni di euro più bonus) è ... Per esempio , Gasperini ha mai sentito parlare dello scambio alla pari per 1,5 milioniAtalanta e ......coinvolto l'altro esterno Emerson Royal in diretto collegamento con, ma niente di quanto sarebbe stato necessario per ribaltare l'1 - 0 dell'andata. C'era invece un po' di nervosismoi ...... considerando che Kane non sembra proprio al massimo della forma enelle ultime giornate ... la squadra di Conte è quella che ha subito più sconfitte: 9, di cui quattrole mura amiche. ...

Kulusevski ricorda la Juve: “Con quell'episodio mi levai un peso“ Corriere dello Sport

Fra i calciatori il cui futuro è in bilico, nonostante le parole rassicuranti del diretto interessato in un'intervista odierna, c'è anche Dejan Kulusevski, classe 2000 in prestito dalla Juve al ...Il centrocampista svizzero potrebbe far ritorno nella società bianconera ma non per rimanerci. Potrebbe essere venduto nel calciomercato estivo ...