Italiana va in vacanza in Senegal e si sposa a sua insaputa: “Pensavo fosse una festa folkloristica” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Italiana va in vacanza in Senegal e si sposa a sua insaputa Un’Italiana, in vacanza in Senegal, ha scoperto al suo rientro in Italia di essersi sposata a sua insaputa: a raccontare l’incredibile vicenda, che ha visto protagonista una 65enne, è stata La Provincia pavese. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva una relazione con un 42enne del posto con il quale aveva accettato di sposarsi convinta del fatto che le nozze non avessero alcun valore legale. “Pensavo fosse una festa folkloristica, non il mio matrimonio” ha dichiarato l’Italiana che, dopo il rito in moschea, ha partecipato a una festa con ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 marzo 2023)va inine sia suaUn’, inin, ha scoperto al suo rientro in Italia di essersita a sua: a raccontare l’incredibile vicenda, che ha visto protagonista una 65enne, è stata La Provincia pavese. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva una relazione con un 42enne del posto con il quale aveva accettato dirsi convinta del fatto che le nozze non avessero alcun valore legale. “una, non il mio matrimonio” ha dichiarato l’che, dopo il rito in moschea, ha partecipato a unacon ...

