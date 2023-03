Carla Bruni contro i nuovi filtri social si mostra ‘con e senza’ ma attira molte critiche | “Che ipocrisia” Ecco cosa è accaduto

(Di mercoledì 22 marzo 2023) “Non si tratta più di rendere più omogenea la pelle per migliorare l’aspetto, direi piuttosto che l’idea è farci sembrare tutte come se fossimo della famiglia Kardashian. Che esagerati questi! Mi chiedo in che epoca viviamo, se questo è l’ideale della seduzione. È unache andrebbe vietata ai nostri figli“. Cosìha deciso di dire la sua sull’inesorabile “deriva” deiche, come spiega la stessa ex premiere dame, non sono più “solo” leviganti” o illuminanti ma danno a chi li usalineamenti,volti. Del disturbo da dismorfismo corporeo abbiamo parlato tante volte qui su FQMagazine e non possiamo che essere d’accordo conanzi, ben vengano le prese di posizione da ...

Sarcastico omaggio alla primavera perSarkozy, che oggi ha celebrato il 21 marzo facendosi ritrarre sopra un cumulo di spazzatura lasciato in strada a Parigi, nel quadro dell'attuale sciopero dei netturbini contro la riforma ...Per salutare l'inizio della primavera l'ex first lady francese e cantante italiana,, si è fatta fotografare in precario equilibrio su una montagna di spazzatura su una strada di Parigi. Nella foto, pubblicata sul sull'account Instagram,ringrazia la sindaca della ...Nel bel mezzo dello sciopero parigino dei netturbini contro la riforma delle pensioni , a far discutere i transaplini è stata l'ironia un po' snob di, che recentemente sui social si è ...

Carla Bruni, moglie dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, si è fatta immortalare su un cumulo di rifiuti in strada a Parigi, in Francia: “Ecco la primavera” ha quindi scritto su Instagram, poi ...DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI — Carla Bruni saluta l’arrivo della primavera con un attacco alla sindaca Anne Hidalgo: la cantante ed ex première dame ieri ha postato sul suo account Instagram una ...