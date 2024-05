Giro | francese Thomas vince per distacco la quinta tappa

Olivier Giroud è pronto per le sue ultime partite in Italia prima di volare negli Stati Uniti. L’attaccante del Milan vuole ancora stupire Mancano tre gare di campionato e poi Giroud lascerà l’Italia, dove ha sicuramente vissuto un’esperienza ...

Benjamin Thomas vince in volata a Lucca. Pogacar mantiene la maglia rosa - Benjamin Thomas vince in volata a Lucca. Pogacar mantiene la maglia rosa - Il francese Benjamin Thomas vince in volata la quinta tappa del giro d'Italia 2024, da Genova a Lucca, 178 chilometri. E' il terzo dei sette arrivi per velocisti. Lo sloveno Tadej Pogacar mantiene la ...

F1 | Alpine: la strategia diversificata ha portato il primo punto - F1 | Alpine: la strategia diversificata ha portato il primo punto - L’inizio di stagione ha riservato poche soddisfazioni in casa Alpine, complice una vettura nata con chiari limiti sul piano delle performance. Tuttavia, la squadra francese ha tentato subito di correr ...