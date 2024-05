Una squadra di dilettanti può qualificarsi in Conference League grazie a una regola poco conosciuta

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La Liechtenstein Football Cup è il torneo che permette alla vincitrice di partecipare alla coppa continentale nonostante in patria non vi sia un campionato nazionale e i club partecipino da 'ospiti' alle divisioni svizzere.

