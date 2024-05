Il Magneto di X-Men ' 97 avrebbe sconfitto facilmente Thanos in Avengers | Infinity War?

(Di mercoledì 8 maggio 2024) A pensarlo è Matthew Waterson, il doppiatore del personaggio nella nuova serie animata Marvel X-Men '97 occupa un posto tutto suo all'interno del mondo Marvel e non è collegato alla linea temporale principale del Marvel Cinematic Universe. Questo ha spinto alcuni a credere che ildella serie animata fosse forte abbastanza da battere ildi. A pensarlo è il doppiatore del personaggio Matthew Waterson, che ha recentemente concesso un'intervista in cui ha parlato della nuova versione die anche quale crossover gli piacerebbe affrontare ipoteticamente. "Se si guarda a ciò che la Marvel ha fatto di recente, ce ne sono di divertenti.potuto essere un'aggiunta interessante …

