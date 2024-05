Giro -francese Thomas vince quinta tappa

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 17.20 Successo di Bejaminnelladel(Genova-Lucca, 178km).Ilbatte i compagni di fuga Valgren, Pietrobon e Paleni. Gruppo a 6", regolato da Milan.Pogacar resta in rosa Frazione movimentata sin dai primi chilometri con tanti tentativi di fuga. Ci riescono in 4: i francesi Paleni e, il danese Valgren e l'italiano Andrea Pietrobon. I fuggitivi, vantaggio massimo mai superiore ai 2 minuti, riescono a tenere a bada il ritorno del gruppo e chiudere con una manciata di secondi di vantaggio.

Thomas beffa i velocisti e vince la 5ª tappa, dopo da una serie infinita di cadute fantozziane - thomas beffa i velocisti e vince la 5ª tappa, dopo da una serie infinita di cadute fantozziane - Doveva finire in volata la 5ª tappa con arrivo a Lucca e così è stato: thomas ha vinto con uno sprint eccellente davanti a Valgren. Ma non c'è stato il "volatone" generale perché c'è stata una fuga ...

La fuga arriva fino a Lucca e a trionfare è Thomas - La fuga arriva fino a Lucca e a trionfare è thomas - Benjamin thomas ha conquistato sul traguardo di Lucca la quinta tappa del giro d’Italia. Il francese e stato protagonista insieme a Michael Valgren, Enzo Paleni e Andrea Pietrobon del gruppo di fuggit ...

Benjamin Thomas vince in volata a Lucca. Pogacar mantiene la maglia rosa - Benjamin thomas vince in volata a Lucca. Pogacar mantiene la maglia rosa - Il francese Benjamin thomas vince in volata la quinta tappa del giro d'Italia 2024, da Genova a Lucca, 178 chilometri. E' il terzo dei sette arrivi per velocisti. Lo sloveno Tadej Pogacar mantiene la ...