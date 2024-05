Il ritiro del vaccino AstraZeneca e la narrazione fuorviante No Vax

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In questi giorni si parla molto deldelanti Covid-19 Vaxzevria di. LaNo Vax ha preso l’occasione per sostenere che tale decisione sia dovuta a un problema di sicurezza e a seguito di recenti notizie su presunte “prime ammissioni” da parte della società su un evento avverso che ha scatenato il panico fin dal 2021 durante i primi mesi della campagna vaccinale per poi arrivare al caso di Camilla Canepa. Il tema è quello delle trombosi, di fatto molto rare e che non determinano un cambio del rapporto rischi e benefici del. In questo articolo spieghiamo perchénon ha ammesso «per la prima volta» questo rischio e del come non sia collegato al. Per chi ha frettariporta il ...