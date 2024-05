Il noto volto di Canale 5 e la fidanzata si sono lasciati | fine di un grande amore

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Personaggi tv. Unadel programma di5 “Uomini e Donne” si è lasciato con la, famosa ciclista italiana. O almeno questo è quanto riportato in anteprima dall’esperto di gossip Amedeo Venza il quale ha condiviso con i follower la triste notizia. (…) Leggi anche: Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo fanno sul serio: cosa succede Leggi anche: Sonia Bruganelli avrebbe una relazione col famoso ballerino italiano: cosa si sa La coppia vip si lascia dopo 4 anni Un’altra coppia vip è arrivata al capolinea.di “Uomini e Donne” lui e ciclista olimpionica lei, la relazione è finita dopo quattro anni di. I due erano legati dalla passione per lo sport dal momento che lui è pallavolista e lei pistard delle Fiamme Azzurre. La coppia aveva spesso ...

A San Giovanni Rotondo si scrive la storia: sarà comunque la prima volta di qualcuno o qualcosa - A San Giovanni Rotondo si scrive la storia: sarà comunque la prima volta di qualcuno o qualcosa - Il candidato sindaco uscente Michele Crisetti, l'avv. Floriana Natale per il centrodestra e Filippo Barbano sostenuto dal M5S ...

Perché Warren Buffett scommette su queste due aziende e non su Tesla - Perché Warren Buffett scommette su queste due aziende e non su Tesla - Warren Buffett e l'invito di Elon Musk a investire in Tesla; da quest'orecchio però l'Oracolo di Omaha non ci sente.

ClioMakeUp: “Sono soddisfatta dell’intervento di blefaroplastica, è utile per il mio lavoro” - ClioMakeUp: “Sono soddisfatta dell’intervento di blefaroplastica, è utile per il mio lavoro” - Clio Zammatteo si racconta in una lunga intervista. L'imprenditrice parla degli esordi della sua carriera, dell'intervento di chirurgia estetica a cui ...