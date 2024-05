Imbarazzo all’Eurovision | la conduttrice prende il telefono di uno spettatore ma iniziano ad arrivare notifiche da Grindr

(Di mercoledì 8 maggio 2024)dasuldi unonel corso dell’Eurovision in corso a Malmo, in Svezia: durante le prove per la prima serata, infatti, laPetra Mede ha preso il cellulare di unoper spiegare come utilizzare l’app dell’evento mentre quest’ultimo riceveva delleda, la nota app di incontri. La presentatrice, infatti, stava spiegando come utilizzare l’applicazione dell’Eurovision quando lo smartphone ha iniziato a emettere dei suoni ben riconoscibili: si tratta per l’appunto delledell’app utilizzata nel mondo LGBTQ+. Oggi durante le prove della prima Semifinale di #Eurovision2024 la ...

