Ad Ostia il convegno Donna e scienza

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 – “” è il titolo delche si terrà giovedì 23 maggio, in occasione della Giornata della Comunità Educante del Municipio X che ricorre il 27 maggio. L’evento promosso dall’Assessorato municipale alle Politiche sociali in collaborazione con l’organizzazione Spazio Futuro si propone di promuovere tra le studentesse un maggior interesse verso le materie STEM:, tecnologia, ingegneria e matematica. Un’iniziativa mirata ad attivare l’attenzione delle studentesse verso le materie scientifiche fin da subito, nell’attuale corso di studi e, in prospettiva futura, anche nella scelta di una facoltà scientifica all’università. Porteranno la loro testimonianza, tra gli altri relatori, Cinthia Bianconi Presidente della Fondazione Adriano Olivetti e Bogdana Tsonevska ...

