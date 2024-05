(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio”, un detto che forse conosce ildi Roma, ma che ha ignorato, che hato asua una34enne italiana che stava facendo l’elemosina alla stazione Termini. L’uomo si è fidato ma avrebbe fatto meglio a non fidarsi, poiché la donna una volta entrata asua ha ben pensato di rapinarlo. LadellaL’anziano, residente al quartiere Esquilino, si è fermato a parlare con la ragazza 34enne che ha raccontato all’uomo di non avere iper. A quel punto l’anziano, mosso a compassione per la situazione disperata della ragazza, l’hata asua per. Non ...

