È stata trovata morta all’alba di giovedì 4 aprile. Angelina Cristiane De Souza Soarez, ex modella italo-brasiliana è precipitata dal quarto piano di una palazzina di via Mario Fasan a Ostia . In un primo momento gli inquirenti hanno seguito la ...

Ostia, rimprovera figlio famiglia Spada: maestra aggredita - ostia, rimprovera figlio famiglia Spada: maestra aggredita - (Adnkronos) - Una maestra di un istituto scolastico di ostia è stata aggredita ieri nel corso della mattinata dalla madre di un suo alunno, una donna della famiglia Spada, mentre si trovava nel ...

La presidentessa Valeria Armeni sulla retrocessione del suo Tor Sapienza "Ripartiamo da qui" - La presidentessa Valeria Armeni sulla retrocessione del suo Tor Sapienza "Ripartiamo da qui" - Per questo voglio ringraziare ogni singola persona chiamata per nome e non per cognome, che mi è stata accanto in questa stagione; parto dalla mia famiglia, dalle mie figlie Alessandra e Camilla, ...

Ostia, botte e minacce alla moglie: lei trova il coraggio e denuncia le violenze - ostia, botte e minacce alla moglie: lei trova il coraggio e denuncia le violenze - ostia, 8 maggio 2024 – E’ stato tradotto nel carcere di Regina Coeli, dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, l’uomo, di nazionalità turca di 27 anni che maltrattava la moglie, una ...