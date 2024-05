Carinaro - precipita dal tetto di uno stabilimento | muore operaio di Frattamaggiore

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ancora una tragedia sul lavoro. Undi 54 anni, Domenico Pierbenanzi, residente a, è deceduto dopo un incidente avvenuto in unonella zona Asi di. L’uomo, da quanto si apprende, si trovava sulper alcuni interventi di manutenzione quando ha L'articolo Teleclubitalia.

