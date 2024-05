A Gaza la tregua si allontana sempre più Netanyahu fa saltare le trattative di Pace e annuncia un piano che prevede un altro anno di guerra

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Dopo sette mesi die davanti alla devastazione della Striscia di, tanti immaginavano che la fine del conflitto in Medio Oriente non fosse poi tanto distante. Peccato che le cose siano ben più complesse al punto che le ostilità tra i terroristi di Hamas e l’esercito di Israele sembrano destinate a durare a lungo. A lasciarlo intendere è il portavoce militare di Tel Aviv, Daniel Hagari, che interpellato dal quotidiano Yedioth Ahronoth, ha detto chiaro e tondo: “Non inganneremo l’opinione pubblica: anche dopo che ci saremo presi cura di Rafah, ci sarà il terrorismo. Hamas si sposterà a nord e si riorganizzerà”. Una frase che smentisce mesi di retorica da parte del primo ministro Benjamin, che si diceva più che certo di una vittoria definitiva sui miliziani palestinesi attraverso il blitz a Rafah, al punto da aver ...

