(Di mercoledì 8 maggio 2024) Come era prevedibile e come è stato previsto, laescalation paventata dall’intervento diretto delnel conflitto connon si è verificata. Ciò però non significa che la Repubblica Islamica sia uscita daiper il controllo del Medio Oriente, anzi. Semplicemente, e tragicamente, la pressione sullo Stato ebraico è tornata appannaggio delle milizie della Mezzaluna sciita che Teheran supporta tutt’intorno al suonemico. Hamas in primis. Mentre Tel Aviv inizia al piccolo trotto la rischiosa avanzata su Rafah, attaccando la parte est della città al confine tra Striscia di Gaza ed Egitto,continua a rincorrere il suo obiettivo strategico: distruggere gli Accordi di Abramo voluti dagli Usa e, con essi, la normalizzazione delle relazioni tra ...

Le armi sono visibili ovunque in Israele e i turisti, sorpresi dalla vista di ragazzi e ragazze armati sull’autobus o al bar, pensano che nella so... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Israele, dopo la grande paura l’Iran non è uscito dai giochi: la mossa sull’Arabia Saudita - israele, dopo la grande paura l’Iran non è uscito dai giochi: la mossa sull’Arabia Saudita - Come era prevedibile e come è stato previsto, la grande escalation paventata dall’intervento diretto dell’Iran nel conflitto con israele non si è verificata. Ciò però non significa che la Repubblica ...

Breaking News delle 14.00 | Israele: pronto piano per un anno di guerra - Breaking News delle 14.00 | israele: pronto piano per un anno di guerra - In questa edizione: israele: pronto piano per un anno di guerra, Meloni incontra Stoltenberg, Ita-Lufthansa, slitta a luglio decisione Ue, Covid, Astrazeneca ritira il suo vaccino, grande incendio a ...

Hamas ha detto che è stata trovata una terza fossa comune con 49 corpi all’ospedale di al Shifa, un tempo il più grande di Gaza - Hamas ha detto che è stata trovata una terza fossa comune con 49 corpi all’ospedale di al Shifa, un tempo il più grande di Gaza - L’ufficio per la comunicazione del governo della Striscia di Gaza ha detto che è stata trovata una terza fossa comune all’ospedale di al Shifa, il più grande un tempo operativo nella Striscia, messo s ...