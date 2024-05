Laboratori per bambini e conferenze a Bologna | è l’operazione Garisenda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 - Attività e incontri dedicati a un simbolo di. Mercoledì 8 maggio ha inizio una serie di iniziative, inserite all'interno del progetto "Operazione. Storie narrate, sognate e vissute", promosso dal comune diin concomitanza con il piano di interventi, messo in atto a partire da ottobre 2023, per garantire il restauro e la messa in sicurezza della torre. Le attività in programma si svolgono al museo Civico Medievale e rientrano nell'ambito di "via Manzoni Culturale", un distretto di istituzioni pubbliche che il comune vuole trasformare in un importante polo museale e culturale. Le iniziative Le attività incluse nel progetto, differenziate in base alla fascia d'età che partecipa, si pongono come obiettivo principale quello di illustrare la ...