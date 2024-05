Lazio - ripresa a Formello | oltre a Gila assenti anche Casale e Patric

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Archiviato il pareggio contro il Monza e dopo i due giorni di riposo concessi da Igor Tudor, laè tornata a lavorare in vista della prossima partita contro l’Empoli. Una vittoria ai danni della squadra toscana, impegnata nella lotta salvezza, sarebbe fondamentale per provare a blindare la partecipazione alla prossima Europa League, con il sogno Champions che però non è ancora del tutto accantonato. Il tecnico nella seduta odierna,a Marioche sta lavorando a parte e punta a tornare almeno per la sfida all’Inter, ha dovuto fare a menodie Sepe. In, ci sono ancora dubbi sulle possibilità di vedere Provedel in campo dal primo minuto, con Mandas pronto a difendere ancora una volta i pali della porta biancoceleste. SportFace.