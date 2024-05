LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | arriva la fug - vince Thomas Occasione persa per Milan

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE 17.12la volata dei battuti ed è quinto. Grandissima, da mangiarsi le mani. 17.12allo sprint davanti a Valgren. 17.11 Ripreso Pietrobon. 17.11 SE NE VA VIA PIETROBON, CI CREDE! 17.11 Pietrobon prova ad anticipare la volata. 17.10 Ultimo chilometro. Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa), Enzo Paleni (Groupama – FDJ), Benjamin(Cofidis) e Michael Valgren (EF Education – EasyPost) si giocheranno la vittoria di. 22? di vantaggio, incolmabile. 17.10 Ora in testa la Alpecin, ma non cala il vantaggio… 17.09 2 km all’arrivo, 25? di vantaggio. Se non faranno melina, ce la faranno. 17.08 Si porta davanti la ...

Una squadra di dilettanti qualificata in Conference League grazie a una regola poco conosciuta - Una squadra di dilettanti qualificata alla prossima edizione della Conference League. Qual è il club e com'è possibile una cosa del genere Si tratta del Fussball-Club Triesenberg, è la società che ...

Verstappen non vince La F1 ne trae beneficio - Gp Miami – Spesso ci si domanda se il modello di una Formula Uno sempre più americanizzata sia premiante. A vedere i ricavi annuali la risposta è affermativa. Ora c'è un altro indicatore che incoraggi ...

Internazionali tennis, i risultati in diretta: gioia Cobolli, Marterer ko in due set. Darderi batte in 3 ore Shapovalov - poi si è rifatto nel secondo vinto 6-3 e poi ha vinto al tie-break il terzo facendo esplodere il Centrale. Ora è al secondo turno. La giornata di oggi sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky ...