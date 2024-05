Vela | Tita-Banti leader anche nella seconda giornata ai Mondiali Nacra17 Ugolini-Giubilei in top3!

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie Viola come Il Mare 2, Data di Uscita. Can Yaman e Francesca Chillemi pronti a conquistare il pubblico con nuovi misteri e passioni. | Articolo originale scritto da ...

ATP Roma, Darderi vince il braccio di ferro di tre ore con Shapovalov e vola al secondo turno - ATP Roma, Darderi vince il braccio di ferro di tre ore con Shapovalov e vola al secondo turno - Il riscatto di Luciano Darderi. L'azzurro debutta agli Internazionali d'Italia prendendosi la rivincita su Denis Shapovalov in una partita agonica, ...

VIDEO | Tutto pronto per "La rotta dei Florio": 23 equipaggi al via dal golfo di Mondello - VIDEO | Tutto pronto per "La rotta dei Florio": 23 equipaggi al via dal golfo di Mondello - La regata d'altura è organizzata dal Club Canottieri Roggero di Lauria con la collaborazione della Lega Navale Italiana di Trapani ...

La Turbocup degli Ufo22 si sposta sul Garda per la seconda tappa della Turbocup - La Turbocup degli Ufo22 si sposta sul Garda per la seconda tappa della Turbocup - Il tuo browser non supporta il tag video. Si prospettano più di venti equipaggi nella seconda tappa della Turbocup, ospitata dal Circolo vela Torbole l’11 e 12 maggio. La preparazione è d’obbligo per ...