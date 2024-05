Internazionali di Roma - Berrettini annuncia il ritiro | Non sono pront - rischio di farmi male

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Sul campo rosso dinon ci sarà neanche Matteo, che si preparava al debutto agliBnl al Foro Italico nel derby con Stefano Napolitano giovedì 9 maggio. Dopo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, è suo l’ultimoeccellente, che il 28enne hato in conferenza stampa visibilmente deluso. «Non riuscirò a giocare, ho provato a fare di tutto, ma nono per competere.die stare fermo», ha detto ai giornalisti, confermando il forfait dal torneo Masters 1000, «ho preso tante medicine che mi hanno debilitato e non sento le forze che servono. Ho paura che giocando domani mi possa accadere qualcosa e, dopo aver vissuto tutto quello che ho vissuto, temo di ...

L'azzurro avrebbe dovuto affrontare Napolitano in un derby al primo turno Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali Bnl d'Italia. "Non sono pronto per giocare a Roma, spero di esserlo per Parigi", dice il 28enne in una conferenza stampa. A ...

(Adnkronos) – Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali Bnl d'Italia. "Non sono pronto per giocare a Roma, spero di esserlo per Parigi", dice il 28enne in una conferenza stampa. A Roma, l'azzurro avrebbe dovuto affrontare al primo turno ...

(Adnkronos) – Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali Bnl d'Italia. "Non sono pronto per giocare a Roma, spero di esserlo per Parigi", dice il 28enne in una conferenza stampa. A Roma, l'azzurro avrebbe dovuto affrontare al primo turno ...

Berrettini si ritira dagli Internazionali di Roma. “Le ho provate tutte, ma non sono pronto per giocare” - Berrettini si ritira dagli internazionali di roma. “Le ho provate tutte, ma non sono pronto per giocare” - TUTTOmercatoWEB.com foto di Maurizio Borsari Solo 48 ore fa era pronto e deciso a scendere in campo anche per mettersi alle spalle un periodo durissimo. Berrettini… Leggi ...

Tennis, Internazionali d'Italia, Berrettini si ritira: "Non sono pronto" - Tennis, internazionali d'Italia, Berrettini si ritira: "Non sono pronto" - Dopo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, si ritira anche Matteo Berrettini dagli internazionali di roma. "Non riuscirò a giocare, ho provato a fare di tutto, ma non sono pronto per competere. Rischio di f ...

Matteo Berrettini si ritira dagli Internazionali. "Non sono pronto" - Matteo Berrettini si ritira dagli internazionali. "Non sono pronto" - Gli internazionali rappresentano una gara "in casa" per lui che è nato a roma 27 anni anni fa. "Ho preso tanti medicinali e credo che il mio fisico sia debilitato e non sia in grado di giocare per ...