In Rai c’è sempre stato un regime Augias confessa ma non se ne accorge

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’intervista infinita a Corradosi declina in dispense settimanali, oggi tocca a la Stampa e anche questa ripresa ha il fascino delle cose patetiche, della noia che avvolge. Già l’incipit è spietato: “La casa di Corradoè piena di libri e di luce. La sua gatta è nera ed elegante”. Cuzzocrea non ha il senso del limite, chiede udienza ad– un evento! – e ne sviscera le rimembranze, pretesto per l’ennesima librata esistenziale dell’in uscita in tutte le librerie del. Perché questo che ci impone, sovrappone l’con una cadenza inesorabile, è. E tutti siamo tenuti a misurarci con le senilità non di Italo Svevo, ma dell’: “Il giornalista e scrittore ripercorre la storia del nostro Paese attraverso la sua ...