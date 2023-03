Baldino M5s attacca Meloni su Cutro | ma in ‘soccorso’ arriva Italia viva-Azione Rosato | “Parole inaccettabili” E incassa applausi da FdI

(Di mercoledì 22 marzo 2023) “Chi in quest’Aula negli ultimi dieci anni ha usato le morti in mare per fare propaganda sulla povera gente non è stato il M5S, che non crede che il governo, comedisse in un tweet nel 2015, dovesse essere indagato. Suvoi non siete stati in grado di dirci cosa e dove non ha funzionato”. Adre in Aula la presidente del Consiglio Giorgiaè stata la deputata M5s Vittoria, nel corso del dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue, accusando il governo di “becera ignoranza ed incapacità”.alle quali, prima dell’intervento della stessanelle repliche, ha risposto non il centrodestra, ma un altro esponente dell’opposizione (almeno sulla carta), Ettore, coordinatore di ...

E' quanto ha detto la deputata del M5S Vittoria Baldino nel corso della discussione generale alle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera in vista del prossimo Consiglio Europeo. Per la Vittoria Baldino dei Cinque stelle il governo, su Cutro, non è stato "in grado di dirci cosa ..."

Ucraina, Baldino(M5S): “L'Italia ripudia la guerra” Agenparl

Vittoria Baldino (M5S): "Se vuoi la pace devi coltivare la pace, non devi coltivare la guerra. Anche la decisione di mandare i proiettili con l'uranio impoverito ha scatenato una reazione da parte del ...Giorgia Meloni interviene oggi alla Camera dopo il discorso di martedì al Senato. Sul tavolo c'è la posizione dell'Italia su migranti e guerra in Ucraina in vista del ...