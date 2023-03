Trump arrestato? Non cambia nulla, o quasi (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar – Donald Trump rischia davvero di essere arrestato per il caso Stormy Daniels? Sì, l’incriminazione è sempre più vicina e dunque l’ex presidente Usa potrebbe finire in carcere nelle prossime ore o nei prossimi giorni a New York. Non è una certezza, ma è una possibilità concreta che lui stesso ha ventilato chiedendo ai suoi sostenitori di ribellarsi all’eventuale decisione dei giudici. “Manifestiamo e riprendiamoci il paese“, ha tuonato Trump, incitando chi ancora lo apprezza a scendere in piazza e protestare contro il suo arresto. Tuttavia, in termini strettamente elettorali, sulla carta poco cambierebbe perché il tycoon potrebbe comunque partecipare alla corsa per le presidenziali del 2024. Stando ai sondaggi, peraltro, nel Partito Repubblicano non sembra avere rivali e in attesa che Joe Biden sciolga la riserva, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar – Donaldrischia davvero di essereper il caso Stormy Daniels? Sì, l’incriminazione è sempre più vicina e dunque l’ex presidente Usa potrebbe finire in carcere nelle prossime ore o nei prossimi giorni a New York. Non è una certezza, ma è una possibilità concreta che lui stesso ha ventilato chiedendo ai suoi sostenitori di ribellarsi all’eventuale decisione dei giudici. “Manifestiamo e riprendiamoci il paese“, ha tuonato, incitando chi ancora lo apprezza a scendere in piazza e protestare contro il suo arresto. Tuttavia, in termini strettamente elettorali, sulla carta poco cambierebbe perché il tycoon potrebbe comunque partecipare alla corsa per le presidenziali del 2024. Stando ai sondaggi, peraltro, nel Partito Repubblicano non sembra avere rivali e in attesa che Joe Biden sciolga la riserva, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Non è ancora chiaro se Trump sarà realmente arrestato martedì. Per il momento, la cosa certa è che il procuratore d… - NoAnziche : Hanno arrestato il tizio con un gatto in testa? #Trump - MariaDellaMoni6 : ???? OGGI ARRESTERANNO TRUMP? Dal social Truth apprendiamo che secondo Donald stesso che oggi potrebbe essere arrest… - giandomenic45 : RT @LaVeritaWeb: Non è ancora chiaro se Trump sarà realmente arrestato martedì. Per il momento, la cosa certa è che il procuratore distrett… - granati_mauro : Allora sembra che Trump sia stato arrestato.. si è fatto trovare in tenuta da wrestler e ha messo KO 12 poliziotti… -