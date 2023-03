Scritte sui muri del Teatro, Mastella: “Stupidità delinquenziale, se scoperti autori pagheranno danni” (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ancora Scritte sui muri del Teatro Comunale. Questo esercizio di Stupidità, tra vandalismo delinquenziale ed esibizionismo deteriore, non solo è desolante ma è un danno alle tasche dei cittadini, perché la rimozione di questi scarabocchi costa e la pagano i contribuenti. Nel caso gli autori siano scoperti però ricordo che loro o le loro famiglie dovranno pagare i danni. Intanto abbiamo sporto regolare denuncia alle autorità competenti, perché questi atti costituiscono reato. Il Teatro Comunale è un gioiellino e non possiamo consentire che sia deturpato in modo così stolto”, così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“AncorasuidelComunale. Questo esercizio di, tra vandalismoed esibizionismo deteriore, non solo è desolante ma è un danno alle tasche dei cittadini, perché la rimozione di questi scarabocchi costa e la pagano i contribuenti. Nel caso glisianoperò ricordo che loro o le loro famiglie dovranno pagare i. Intanto abbiamo sporto regolare denuncia alletà competenti, perché questi atti costituiscono reato. IlComunale è un gioiellino e non possiamo consentire che sia deturpato in modo così stolto”, così in una nota il sindaco di Benevento Clemente. L'articolo proviene da ...

