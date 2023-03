Scioperi in Francia contro la riforma delle pensioni, continuano le proteste spontanee: “Speriamo che ora si mobilitino tutti i settori” (Di martedì 21 marzo 2023) Rifiuti incendiati, colpi di manganello e cariche della polizia: sono proseguite così il 20 marzo sera, fino a tardi, le manifestazioni spontanee nate a Parigi e in altre città francesi come Strasburgo o Rennes, dopo la bocciatura delle mozioni di sfiducia per rovesciare il governo Borne e quindi l’adozione delle riforma delle pensioni all’Assemblea Nazionale. La prima mozione trasversale, presentata dal gruppo parlamentare Liot (Libertà, Indipendenti, Oltremare e Territori), votata sia dall’unione di sinistra Nupes che dal Rassemblement National di Marine Le Pen, non è passata per soli nove voti. Nella serata di ieri, 234 persone sono state fermate nella capitale, dove 2000 poliziotti sono stati dispiegati, secondo i dati ottenuti da BFMTV. Intanto i sindacati hanno annunciato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Rifiuti incendiati, colpi di manganello e cariche della polizia: sono proseguite così il 20 marzo sera, fino a tardi, le manifestazioninate a Parigi e in altre città francesi come Strasburgo o Rennes, dopo la bocciaturamozioni di sfiducia per rovesciare il governo Borne e quindi l’adozioneall’Assemblea Nazionale. La prima mozione trasversale, presentata dal gruppo parlamentare Liot (Libertà, Indipendenti, Oltremare e Territori), votata sia dall’unione di sinistra Nupes che dal Rassemblement National di Marine Le Pen, non è passata per soli nove voti. Nella serata di ieri, 234 persone sono state fermate nella capitale, dove 2000 poliziotti sono stati dispiegati, secondo i dati ottenuti da BFMTV. Intanto i sindacati hanno annunciato un ...

