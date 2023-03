Roma, ancora ‘furbetti’ del pass disabili: scoperte 260 persone (Di martedì 21 marzo 2023) Roma. Pensavano di farla franca invece le irregolarità sono venute presto a galla. Basti pensare che soltanto nell’ultimo mese ben 260 persone sono state sanzionate e denunciate dagli agenti della polizia locale in quanto utilizzavano indebitamente il pass per i disabili. I controlli sono stati effettuati grazie all’ausilio di una nuova tecnologia, una pistola scanner che controlla in tempo reale se il permesso esposto sul parabrezza è o meno valido. “persone con disabilità discriminate a Pomezia”: Comune obbligato a rimuovere le barriere architettoniche entro l’anno (seconda parte) I ‘furbetti’ del pass disabili e la sperimentazione nel I e nel II Municipio Distribuito in questi giorni dal Comando di Polizia Locale, il nuovo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023). Pensavano di farla franca invece le irregolarità sono venute presto a galla. Basti pensare che soltanto nell’ultimo mese ben 260sono state sanzionate e denunciate dagli agenti della polizia locale in quanto utilizzavano indebitamente ilper i. I controlli sono stati effettuati grazie all’ausilio di una nuova tecnologia, una pistola scanner che controlla in tempo reale se il permesso esposto sul parabrezza è o meno valido. “contà discriminate a Pomezia”: Comune obbligato a rimuovere le barriere architettoniche entro l’anno (seconda parte) Idele la sperimentazione nel I e nel II Municipio Distribuito in questi giorni dal Comando di Polizia Locale, il nuovo ...

