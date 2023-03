Ratzinger non insabbiò un caso di pedofilia: cadono le accuse, archiviata l’indagine in Germania (Di martedì 21 marzo 2023) Il defunto Papa Benedetto XVI è stato indagato per possibile complicità in abusi sessuali al tempo in cui era arcivescovo. Abusi che il Papa emerito avrebbe coperto. Ma le indagini si sono chiuse con un’archiviazione per mancanza di prove. Lo ha detto oggi la procura di Monaco, spiegando che anche il tempo trascorso dai presunti reati ha posto ostacoli legali all’inchiesta. L’accusa a Ratzinger di avere insabbiato gli abusi Contro il Papa emerito aveva sporto denuncia in sede civile il 22 giugno scorso, un 38enne della Baviera che ha affermato di essere stato vittima di abusi sessuali e ha accusato Ratzinger di essere «a conoscenza della situazione», ma «di non aver fatto abbastanza». Le indagini hanno coinvolto tre importanti prelati cattolici, fra cui il defunto Papa emerito Joseph Ratzinger, che da cardinale è stato arcivescovo di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) Il defunto Papa Benedetto XVI è stato indagato per possibile complicità in abusi sessuali al tempo in cui era arcivescovo. Abusi che il Papa emerito avrebbe coperto. Ma le indagini si sono chiuse con un’archiviazione per mancanza di prove. Lo ha detto oggi la procura di Monaco, spiegando che anche il tempo trascorso dai presunti reati ha posto ostacoli legali all’inchiesta. L’accusa adi avere insabbiato gli abusi Contro il Papa emerito aveva sporto denuncia in sede civile il 22 giugno scorso, un 38enne della Baviera che ha affermato di essere stato vittima di abusi sessuali e ha accusatodi essere «a conoscenza della situazione», ma «di non aver fatto abbastanza». Le indagini hanno coinvolto tre importanti prelati cattolici, fra cui il defunto Papa emerito Joseph, che da cardinale è stato arcivescovo di ...

