Quando arriva l’aumento dello stipendio per gli insegnanti? Il calendario completo (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro ‘istruzione e ricerca’ è stata anche diffusa la notizia dell’aumento degli stipendi degli insegnanti. Dopo la bella novità, adesso i docenti vogliono sapere Quando verrà corrisposto questo incremento che interesserà anche il personale Ata impegnato negli istituti scolastici italiani. Stipendi con aumenti di 124 euro al mese per insegnanti e personale Ata Coloro che sono stati assunti con contratti brevi e saltuari tra gennaio 2019 e dicembre 2022 potranno finalmente ottenere anche il pagamento degli arretrati. E grazie al risultato raggiunto, quest’ultimo ulteriore aumento dei salari dei docenti, farà in modo che questi ultimi percepiscano 124 euro lordi in più al mese. Ma resta la domanda: Quando verrà accreditato nello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo l’accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale del lavoro ‘istruzione e ricerca’ è stata anche diffusa la notizia deldegli stipendi degli. Dopo la bella novità, adesso i docenti vogliono sapereverrà corrisposto questo incremento che interesserà anche il personale Ata impegnato negli istituti scolastici italiani. Stipendi con aumenti di 124 euro al mese pere personale Ata Coloro che sono stati assunti con contratti brevi e saltuari tra gennaio 2019 e dicembre 2022 potranno finalmente ottenere anche il pagamento degli arretrati. E grazie al risultato raggiunto, quest’ultimo ulteriore aumento dei salari dei docenti, farà in modo che questi ultimi percepiscano 124 euro lordi in più al mese. Ma resta la domanda:verrà accreditato nello ...

