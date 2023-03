"Non scordate cosa ha fatto la sinistra": l'insospettabile che fa a pezzi il Pd (Di martedì 21 marzo 2023) Ministro dell'Industria nel governo Dini; fondatore, con Romano Prodi, della rivista Energia, che dirige da quarant'anni; professore di Economia applicata a Bologna: Alberto Clò non appartiene certo alla schiera dei “sovranisti”. Fa parte, piuttosto, dei pochi che in Italia conoscono il mercato dell'energia e ne parlano senza pregiudizi ideologici. Della direttiva per aumentare l'efficienza energetica degli edifici approvata dal parlamento Ue, ad esempio, pensa malissimo. «La giudico un ennesimo atto di arroganza», dice a Libero. «In preda a un'isteria ecologista, il Parlamento europeo ha totalmente escluso ogni partecipazione democratica della popolazione alle proposte che si intendevano avanzare, nonostante ricadano pesantemente sudi essa. I consumatori ne sono venuti a sapere da un giorno all'altro: è da sperare che, al momento di essere elettori, si ricordino quali partiti, specie ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Ministro dell'Industria nel governo Dini; fondatore, con Romano Prodi, della rivista Energia, che dirige da quarant'anni; professore di Economia applicata a Bologna: Alberto Clò non appartiene certo alla schiera dei “sovranisti”. Fa parte, piuttosto, dei pochi che in Italia conoscono il mercato dell'energia e ne parlano senza pregiudizi ideologici. Della direttiva per aumentare l'efficienza energetica degli edifici approvata dal parlamento Ue, ad esempio, pensa malissimo. «La giudico un ennesimo atto di arroganza», dice a Libero. «In preda a un'isteria ecologista, il Parlamento europeo ha totalmente escluso ogni partecipazione democratica della popolazione alle proposte che si intendevano avanzare, nonostante ricadano pesantemente sudi essa. I consumatori ne sono venuti a sapere da un giorno all'altro: è da sperare che, al momento di essere elettori, si ricordino quali partiti, specie ...

