Nascite giù del 3% | sopra la media italiana In controtendenza la città | 784 bimbi

(Di martedì 21 marzo 2023) In Bergamasca. I dati Istat hanno confermato nel 2022 il calo che, a livello nazionale, è all’1,9%. Il capoluogo registra un leggero aumento. Leggi l’approfondimento su L’Eco di Bergamo in edicola mercoledì 22 marzo.

Secondo gli ultimi dati pubblicati oggi dall'Istat, nel 2022 lesono in calo di quasi due punti percentuali rispetto al 2021. Popolazione residentedello 0,3%. Il report 'La dinamica demografica del 2022 continua a essere negativa: al 31 dicembre la ...Di conseguenza è sceso anche il numero di residenti potenzialmente iscrivibili alla primaria, che sono passati dai 370 del 2010 ai 312 del 2016 e, se lecontinueranno a essere, sulla base di ...... il calo dellenel 2022 si tradurrà in 27 mila addetti e 2,5 miliardi di fatturato persi'. FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Economia In 10 anni spariti 100mila negozi....