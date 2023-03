“La Juve può ancora vincere lo scudetto”: i calcoli di un tifoso diventati virali. La risposta da Napoli è da applausi (Di martedì 21 marzo 2023) La Juve può ancora vincere lo scudetto: i calcoli di un tifoso bianconero sono diventati virali sui social. Nonostante sembri che le sorti del campionato italiano siano già segnate, un tifoso della Juventus ha fatto parlare di sé grazie ad un calcolo aritmetico che ha condiviso sui social. Confrontando il calendario della squadra di Allegri con quello del Napoli e immaginando alcuni risultati ipotetici, il tifoso bianconero ha dimostrato come, dalla sua prospettiva, la vittoria in Serie A per i bianconeri sia ancora possibile. La prima condizione necessaria è quella di recuperare i quindici punti persi a causa della penalizzazione, che attualmente vede la ... Leggi su napolipiu (Di martedì 21 marzo 2023) Lapuòlo: idi unbianconero sonosui social. Nonostante sembri che le sorti del campionato italiano siano già segnate, undellantus ha fatto parlare di sé grazie ad un calcolo aritmetico che ha condiviso sui social. Confrontando il calendario della squadra di Allegri con quello dele immaginando alcuni risultati ipotetici, ilbianconero ha dimostrato come, dalla sua prospettiva, la vittoria in Serie A per i bianconeri siapossibile. La prima condizione necessaria è quella di recuperare i quindici punti persi a causa della penalizzazione, che attualmente vede la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Per quel che può servire: ricordate #Orsato e il fallo di #Pjanic in Inter-Juve del 2018? L'arbitro alla fine mostr… - ZZiliani : Al Club di #Caressa, dopo aver magnificato l’Under 23 della #Juve facendola passare per il Santos di Pelè, hanno de… - tuttosport : LA JUVE VOLA AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE ?? I bianconeri vincono 2-0 anche a Friburgo grazie alla rete di Vlahovic d… - Robi23771437 : RT @NicoSchira: ?? Escl. - L’agente di Nicolò #Fagioli (Andrea D’Amico): “Può diventare una bandiera della #Juventus, l’obiettivo è quello.… - napolipiucom : 'La Juve può ancora vincere lo scudetto': i calcoli di un tifoso diventati virali. La risposta da Napoli è da appla… -

Caro Chirico... scusami, perché avevi perfettamente ragione Avevi ragione tu, non si può fare i signori e lasciare sempre correre qualsiasi cosa venga detta contro la Juve , perché poi passa per verità assoluta. In questo senso mi auguro che prima o poi anche ... Juve, Paolo Bonolis: "Qualcuno dice che...", un'accusa pesantissima ... c'è qualcuno che deve camminare da solo e qualcun altro che può camminare con l'aiuto'. "Adesso me lo devono dire": esplode l'ira di Inzaghi, caos dopo la Juve Non solo Conte, anche Paratici può lasciare il Tottenham: lo scenario ... data in cui il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso presentato dal dirigente italiano dopo l'inibizione di 30 mesi inflitta dalla Figc per il caso Juve. Se la squalifica verrà ... Avevi ragione tu, non sifare i signori e lasciare sempre correre qualsiasi cosa venga detta contro la, perché poi passa per verità assoluta. In questo senso mi auguro che prima o poi anche ...... c'è qualcuno che deve camminare da solo e qualcun altro checamminare con l'aiuto'. "Adesso me lo devono dire": esplode l'ira di Inzaghi, caos dopo la... data in cui il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso presentato dal dirigente italiano dopo l'inibizione di 30 mesi inflitta dalla Figc per il caso. Se la squalifica verrà ... La Juve può partecipare al nuovo Mondiale per Club: ecco come Corriere dello Sport