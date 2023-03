Giorgia Meloni attacca l' opposizione | ' Criticate me ma non danneggiate l' Italia'

(Di martedì 21 marzo 2023)hato le opposizioni durante le comunicazioni al Senato, in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo. "Basta gettare fango sull', si finisce con il danneggiare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DantiNicola : Era il 2017 quando Giorgia #Meloni tuonava contro il #CETA, l’accordo di libero scambio tra UE e Canada. Adottato i… - LaVeritaWeb : Dura poco l’illusione di un confronto con Giorgia Meloni: rieletto segretario della Cgil ha subito dato battaglia s… - Agenzia_Ansa : Un'imitatrice tanto brava da sembrare l'originale. Nel programma Viva Rai2, questa mattina, Fiorello ha chiamato un… - agoacciaio : RT @c_appendino: La destra di quella Giorgia Meloni che si definisce donna, madre e cristiana sta portando avanti una campagna di negazione… - pramartello : RT @DavideR46325615: Evadere le tasse per necessità? Adesso si può! Ecco la Riforma di Giorgia Meloni spiegata da uno straordinario Maurizi… -

Le presenze istituzionali di questi giorni, con il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il Ministro del Turismo Daniela Santanché, ...E voterei la proposta di'. Carfagna invita però a mantenere una stella polare: la tutela dei bambini delle coppie omogenitoriali . 'I bambini non possono, nè devono pagare le scelte ...interviene al senato in vista della riunione del Consiglio Europeo che si terrà giovedì e venerdì prossimi. L'informativa in diretta.

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2023 'Durante il prossimo Consiglio europeo Ue sarà chiamata ad affrontare sfide prioritarie'. Lo ha detto ...Raccontare agli italiani il contrario è una menzogna che intendo chiamare col suo nome”. Così il premier Giorgia Meloni, in Aula al Senato, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo ...