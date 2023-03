Dai soldi alla pornostar fino ai conti falsificati: perché Trump può finire in carcere. Le incognite sulle presidenziali del 2024 (Di martedì 21 marzo 2023) Il giorno dovrebbe essere mercoledì. Donald Trump, nel suo messaggio su “Truth Social”, scriveva che i procuratori di New York erano pronti ad arrestarlo martedì. In realtà il Grand Jury, che deve esaminare il materiale raccolto in lunghi mesi di indagini dall’ufficio del District Attorney di New York Alvin Bragg e sentire gli ultimi testimoni, tornerà a riunirsi solo mercoledì. È quello il giorno in cui potrebbe dunque partire la richiesta di incriminazione per l’ex presidente. Secondo l’accusa, Trump avrebbe pagato, attraverso il suo avvocato di allora Michael Cohen, 130 mila dollari per comprare il silenzio di Stormy Daniels, una ex pornostar che afferma di aver avuto una relazione con lui. Il caso ha profonde implicazioni giudiziarie, di ordine pubblico, oltre a ovvie ricadute politiche. IL CASO – Lunedì il Grand Jury ha ascoltato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Il giorno dovrebbe essere mercoledì. Donald, nel suo messaggio su “Truth Social”, scriveva che i procuratori di New York erano pronti ad arrestarlo martedì. In realtà il Grand Jury, che deve esaminare il materiale raccolto in lunghi mesi di indagini dall’ufficio del District Attorney di New York Alvin Bragg e sentire gli ultimi testimoni, tornerà a riunirsi solo mercoledì. È quello il giorno in cui potrebbe dunque partire la richiesta di incriminazione per l’ex presidente. Secondo l’accusa,avrebbe pagato, attraverso il suo avvocato di allora Michael Cohen, 130 mila dollari per comprare il silenzio di Stormy Daniels, una exche afferma di aver avuto una relazione con lui. Il caso ha profonde implicazioni giudiziarie, di ordine pubblico, oltre a ovvie ricadute politiche. IL CASO – Lunedì il Grand Jury ha ascoltato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Dai soldi alla pornostar fino ai conti falsificati: perché Trump può finire in carcere. Le incognite sulle presiden… - ohh_sunshine : @thecido4 @La_manina__ Che i bambini vengono commissionati sulla base di un contratto a pagamento e ceduti alla nas… - FPaffy : Ci fosse qualcuno che parla dei soldi persi dai lavoratori dipendenti per i fondi aziendali dove finisce il TFR...… - vale2bertoni : RT @Frances20665381: Sempre la piddina Bonafé dice di temere che con la manovra paventata dal cdx, manchino i soldi per la sanità. Le consi… - sokrate123 : @PediatriaOggi Amica ostetrica.sei favolosa! Stimo tantissimo le persone come te. Grazie x il bene che fai agli alt… -