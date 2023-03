Cagliari | ora ci siamo | il nuovo stadio intitolato a Gigi Riva

(Di martedì 21 marzo 2023), adesso ci: ildella formazione rossoblù verraalla leggenda. I dettagli In casaè arta un’importantissima e tanto attesa ufficialità relativa aldella società rossoblù. Con una votazione unanime di ventinove su ventinove, la mozione è stata approvata dal Consiglio Comunale: ilimpianto sarà. Un omaggio all’uomo e al calciatore che ha rappresentato e rappresenta tuttora l’intera Sardegna, come sottolinea anche L’Unione Sarda. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CAGLIARI. Il nuovo stadio del Cagliari sarà il “Gigi Riva”. Ora è ufficiale. La mozione è stata approvata questa sera in Consiglio comunale, all’unanimità. Ventinove i voti favorevoli, nessun astenuto ...Il sindaco Truzzu: “Riva uno di noi, è il più bel regalo che potevamo fargli” Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, ora arriva anche l’ufficialità: il nuovo stadio di Cagliari si chiamerà ‘Gigi ...