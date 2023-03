Amazon, i nuovi licenziamenti e la crisi dei colossi del big tech (Di martedì 21 marzo 2023) Una nuova forbice sui posti di lavoro. È quanto annunciato dall’ad di Amazon Andy Jassy, in una mail ai dipendenti, prevedendo il licenziamento di altre 9000 persone. È il secondo blocco dopo quello di 18000 posti tagliati a gennaio. Ad essere colpiti stavolta Amazon Web Services, risorse umane e Twitch. Quella del colosso delle vendite online è una strategia simile a quella voluta da Zuckerberg per Meta. Un fatto che sottolinea ancora una volta la crisi dei colossi del big tech dopo i numeri da capogiro raggiunti con la pandemia I nuovi licenziamenti di Amazon “Abbiamo appena concluso la seconda fase del nostro piano operativo la scorsa settimana, e vi scrivo per condividere che intendiamo eliminare altre 9.000 posizioni nelle prossime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Una nuova forbice sui posti di lavoro. È quanto annunciato dall’ad diAndy Jassy, in una mail ai dipendenti, prevedendo il licenziamento di altre 9000 persone. È il secondo blocco dopo quello di 18000 posti tagliati a gennaio. Ad essere colpiti stavoltaWeb Services, risorse umane e Twitch. Quella del colosso delle vendite online è una strategia simile a quella voluta da Zuckerberg per Meta. Un fatto che sottolinea ancora una volta ladeidel bigdopo i numeri da capogiro raggiunti con la pandemia Idi“Abbiamo appena concluso la seconda fase del nostro piano operativo la scorsa settimana, e vi scrivo per condividere che intendiamo eliminare altre 9.000 posizioni nelle prossime ...

