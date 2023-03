Ultime Notizie – Fiv | ‘con Sport e Salute al via tre progetti speciali per bambini | over 65 e scuola’

(Di lunedì 20 marzo 2023) “La Federazione Italiana Vela aggiunge un altro importante tassello alle proprie progettualità relative alla praticaiva. Un risultato notevole per la nostra Federazione che, nell’ambito dei contributi stanziati daper l’accesso al “Fondo per la promozione dell’attivitàiva di base sui territori”, ha visto accolti, con finanziamento del 100%, i trepresentati: Ripartire a Gonfie Vele,65, Imparare navigando – relativi rispettivamente alle fasce “e adolescenti”, “target65”, “Scuola””. Lo scrive la Federvela sul suo sito. Un finanziamento complessivo di 1.050.000 euro che andrà ad incentivare la praticaiva nelle aree di nostro particolare interesse: Scuola Vela, Senior, mondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #XiJinping oggi in #Russia da #Putin: «Nessun Paese ha diritto di dettare l’ordine mond… - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - sergiopillai : RT @kiara86769608: ULTIME NOTIZIE: Il portavoce della Casa Bianca John Kirby afferma che poiché l'Ucraina è una nazione libera, indipendent… - DiSantita : ULTIME NOTIZIE! PATRICK LUGEWE DOPO 4 ANNI, AD UN COMANDO DA NAIROBI, SI ALZA E CAMMINA!!! -

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleCome sempre in questi casi consigliamo di attivare la sintonizzazione automatica dei vostri apparati per poter godere sempre dellenovità.L'ex premier russo ha minacciato i giudici della Corte penale internazionale (Cpi) alla luce del mandato d'arresto internazionale spiccato la settimana scorsa contro il presidente russo Vladmir Putin. ...

Covid, le notizie. Commemorazione a Bergamo. Gori: "Mai più impreparati" Sky Tg24

Scopriamo tutte le anticipazioni della terza puntata e quando andrà in onda l’ultima. Il commissario Ricciardi 2: anticipazioni della terza puntata Nella nuova puntata dal titolo "Serenata senza nome" ...Sono orgoglioso di portare in Consiglio un argomento che sarà un segnale per il futuro dello stadio e del territorio di Sant’Elia» Cagliari News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 50 del ...