Torino-Singo, si accelera per il rinnovo: le ultime (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Torino non pensa soltanto al campionato ma anche al futuro e ai tanti ragazzi in scadenza tra cui anche Singo. Cairo ha parlato con gli agenti del giocatore durante la partita col Napoli e alla fine hanno lasciato lo stadio assieme. I granata accelerano per trattenere il laterale che in passato aveva già ricevuto avance dall'estero. Lo scrive Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

